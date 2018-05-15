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Общество
Картофель фри из США и Европы может попасть под ответные санкции России
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    Картофель фри из США и Европы может попасть под ответные санкции России

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    Картофель фри из США и Европы может попасть под ответные санкции России

    Москва, 15 мая. Минсельхоз РФ попросили поставить заслон картофелю фри из США и стран, поддержавших антироссийские санкции. Предложение запретить его ввоз в Россию в ведомство направили представители Национальный плодоовощной союз.

    В 2017 году доля импорта замороженного картофеля фри составила 94 процента. В этом году российские предприятия имеют собственные мощности, благодаря чему смогут сами производить достаточное количество этого продукта.

    По словам президента организации Сергея Королева, запретить продукт предлагается в рамках будущего закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», сообщает RT.

    С помощью этой меры, по мнению авторов проекта, отечественные производители картофеля получат дополнительную поддержку. Кроме того, этот шаг будет способствовать сохранению рабочих мест на перерабатывающих предприятиях и «повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции».

    Автор: Алексей Громов
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