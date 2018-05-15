Стало известно, когда ВКС РФ получат новый ударный авиакомплекс

Москва, 15 мая. Дальняя авиация ВКС России получит новый авиационный ударный комплекс — модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.

Согласно имеющемуся плану, новый ударный комплекс заступит в боевое дежурство в октябре этого года.

Ту-22М3М для модернизации до нового уровня был взят из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому длительные испытания комплекса не потребуются. Проведут только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик, пишет ТАСС.

Самолет в ходе модернизации получил новый придельно-навигационный комплекс, авионику и бортовое радиоэлектронное оборудование.

Стоит отметить, что крылатая ракета Х-32 разработана для поражения наземных и морских объектов, а также радиолокационных станций.