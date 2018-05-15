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Общество
Победившая на «Евровидении-2018» Нетта отказалась приехать в Россию
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    Победившая на «Евровидении-2018» Нетта отказалась приехать в Россию

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    Победившая на «Евровидении-2018» Нетта отказалась приехать в Россию

    Москва, 15 мая. Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2018» израильская певица Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию.

    Приглашение на премию «Трансформация» Барзилай получила от российского телеканала «Муз-ТВ», однако проигнорировала его. Как уточнил представитель артистки, вместо этого 8 июня Барзилай будет принимать участие в гей-параде в Израиле, сообщает telegram-канал Super.

    Кроме того, Барзилай выразила обеспокоенность в связи с тем, что гей-движение не приветствуется в России.

    Напомним, финал международного конкурса «Евровидение» 12 мая прошел в Лиссабоне. Россия в нем представлена не была: представительница РФ Юлия Самойлова не набрала необходимое количество голосов в полуфинале.

    Автор: Василий Котов
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