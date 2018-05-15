Ученые впервые провели пересадку памяти

Лос-Анджелес, 15 мая. Ученые впервые провели операцию по пересадке памяти. Им удалось провести этот эксперимент на улитках.

В Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Специалисты Калифорнийского университета смогли пересадить память от одной морской улитке другой, используя инъекцию рибонуклеиновой кислоты.

Улитки были разделены на две группы. Одну из них подвергли воздействию электрического тока, из-за этого у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс. После создания реакции на электричество эксперты пересадили рибонуклеиновую кислоту улиткам, которые не имели защитной реакции на ток. В итоге у них появились аналогичные сокращения мышц, пишет «Дни.ру».