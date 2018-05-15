В Совфеде пообещали дипломатический ответ Киеву из-за операции СБУ против РИА Новости Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина; находившаяся в здании журналистка перестала выходить на связь.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», — написала в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В СБУ в свою очередь заявили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». Как позднее сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян юридически РИА Новости Украина не связано с одноименным отечественным агентством, однако является информационным партнером РИА Новости.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей осудил действия украинских силовиков.

«Воевать с журналистами — это последнее дело. Государство, которое позволяет такие вещи, обречено на самоуничтожение. Власти борются с правдой и объективной информацией. Я хочу обратить внимание, что украинские журналисты, которые работают в Москве, пусть они иногда даже и являются авторами провокационных репортажей, остаются неприкосновенными фигурами. Они продолжают бывать гостями наших центральных телеканалов, и пусть их точка зрения не всегда нам нравится, мы даем им право высказать свою позицию», — говорит парламентарий.

По мнению сенатора, инцидент должен быть осужден Европейским союзом журналистов и Советом Европы.

«Когда в стране устанавливается диктатура, в первую очередь власть начинает воевать с журналистами для того, чтобы внутренняя жизнь государства не становилась достоянием общественности. Нужно посмотреть, чем это закончится, но повод для операции был совершенно надуманный, потому что РИА Новости — это не разведывательная резидентура, а общественно признанное издание, которое работает на территории Украины на законных основаниях», — продолжает Владимир Джабаров.

Законодатель допустил, что Россия выразит Украине протест в связи со случившимся и будет добиваться объяснений и извинений от Киева.

«Посмотрим на результаты, мы наверняка выразим протест Украине и будем добиваться объяснения данного поведения и извинений», — заключил сенатор.

Напомним, это не первый случай, когда украинские власти борются со свободой слова в стране. Ранее Киев выдворял российских журналистов и запрещал им въезд на территорию государства, беспочвенно обвиняя их в попытках «подорвать суверенитет Украины». Кроме того, редакции различных телеканалов неоднократно подвергались разгромам.