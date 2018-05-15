Москва, 15 мая. Главный редактор международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала подробности о вторжении СБУ в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Симоньян рассказала, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан у подъезда своего дома в Киеве. Инцидент произошел в 08.30 утра по московскому времени. По словам водителя Вышинского, из автомобиля вышли неизвестные, «скрутили и увезли» его. Через 30 минут после задержания Вышинского у сотрудников редакции РИА Новости Украины были заблокированы телефона. По данным к этому часу, сайт издания не заблокирован, но уже час не обновляется.

«Был короткий разговор с адвокатом, который сообщил, что они с Вышинским на допросе в СБУ», — заявила Симоньян.

Симоньян отметила, что РИА Новости Украины юридически не связан с информационным агентством «Россия сегодня», но является информационным партером.

Также Симоньян рассказала, что сотрудники СБУ ворвались в офис редакции РИА Новости Украина в Киеве.