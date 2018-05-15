Президент Центральноафриканской Республики приедет на ПМЭФ-2018 обсудить сотрудничество с РФ

Санкт-Петербург, 15 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетит Петербургский международный экономический форум. Отмечается, что в ходе визита лидер Центральноафриканской Республики примет участие в бизнес-диалоге «Россия-Африка».

Он надеется, что сотрудничество с Россией укрепит обороноспособность страны и станет толчком экономическому развитию. Как пишет «Экономика сегодня», на форуме, который состоится в последней декаде мая, уделят особое внимание экономическому развитию стран африканского континента. Как пояснили организаторы, это связано с 55-летием Африканского союза. Кроме того, в этом году африканская сессия ПМЭФ совпадает с празднованием Дня освобождения Африки, это дата каждый год отмечается в странах Африканского союза.