Сирия новости 15 мая 12.30: мирный житель Алеппо погиб под огнем «Ан-Нусры», Хомс покинуло 122 автобуса с боевиками

Сирия, 15 мая. Мирный житель Алеппо погиб под огнем радикалов «Джебхат ан-Нусры»1, Хомс покинуло 122 автобуса с боевиками и членами их семей, SDF открыли несколько новых КПП в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по ИГ1 в Дамаске, наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда территорий в Хаджар аль-Асваде, при поддержке ВКС РФ обстреливают «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Исламское государство»1: теряет позиции на юге Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел мирных районов Алеппо.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре, открыли новые КПП в Ракке.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ против террористов «Исламского государства». Военный источник пишет в Telegram (@emaannewscenter1), что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе Хаджар аль-Асвад. По сведениям информационного агентства Fars News, под контроль армии Башара Асада перешла кольцевая развязка и несколько административных зданий. В это же время российская авиация наносит удары по пунктам дислокации боевиков ИГ в окрестностях лагеря беженцев Ярмук.

Провинция Алеппо

Боевики «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести артиллерийский обстрел мирных районов административного центра региона. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoPulse), что в результате падения мины на трассе Ан-Нил погиб мирный житель Алеппо. Ранее под огнем радикальных исламистов пострадало несколько гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» на окраине населенного пункта Кафр Хамра. Кроме того точечные удары по расположениям террористов наносят ВКС РФ.

Провинция Хомс

Из окрестностей Ар-Растана выехало 122 автобуса с боевиками, сдавшихся армии САР формирований, и членами их семей. Об этом пишет местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN).

Напомним, вооруженные группировки вынужденно согласились на условия, выдвинутые сирийским правительством. В соответствии с договоренностями, члены оппозиционных формирований обязаны сдать позиции и все имеющееся у них вооружение, получив взамен возможность беспрепятственно выехать в провинции Алеппо и Идлиб.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между курдскими отрядами ополчения и террористами «Исламского государства». Местный источник пишет в Twitter (@MasarPressNet), что курды сбили дрон радикальных исламистов в районе Хаджина.

Напомним, ИГИЛовцы бежали в районы, подконтрольные SDF, во время операции ВКС РФ и САА по освобождению Абу Кемаля. Из-за бездействия курдов ИГИЛовцы смогли восстановить силы и начали нападать на позиции «демократической армии» и правительственных сил САР.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) возвели несколько новых контрольно-пропускных пунктов в районе Аль-Машлаб на окраине административного центра провинции Ракка. Местный источник отмечает на своей странице в социальной сети Twitter (@24Raqqa), что причины работ по укреплению позиций неизвестны.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что курды занимаются разминированием столицы региона уже более полугода, Ракка остается одним из самых опасных городов страны. Недавно при взрыве на улице Телль Абъяд погибло два мирных жителя, и еще трое гражданских получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)