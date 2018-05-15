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Украина
СБУ записала харьковских уголовников в ряды «агентов Кремля»
Общество
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    СБУ записала харьковских уголовников в ряды «агентов Кремля»

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    СБУ записала харьковских уголовников в ряды «агентов Кремля»

    Киев, 15 мая. В Службе безопасности Украины заявили, что предотвратили попытку похищения «российскими спецслужбами» гражданина РФ, который переехал в 2014 году на Украину якобы из-за несогласия с политикой властей России. 

    СБУ утверждает, что для отправки гражданина РФ на родину представители российских спецслужб якобы наняли группу жителей Харьковской области через местного криминального авторитета. Известно, что злоумышленники имели уголовное прошлое на Украине. Фактически силовики выдали уголовников за представителей «российских спецслужб».

    Согласно заявлению СБУ, харьковчанам за «операцию» предложили 23 тысячи долларов. Группа планировала усыпить россиянина и переправить в РФ. В результате «многоходовой спецоперации» сотрудники спецслужбы якобы предотвратили похищение гражданина России и задержали участников преступной группы.

    Автор: Ирина Селезнева
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