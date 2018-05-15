Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт

У Израиля нет ответа на палестинский протест, поскольку он ничего не может поделать с восставшим народом. Так президент центра стратегических исследований «Россия — Исламский мир» Шамиль Султанов прокомментировал для Федерального агентства новостей события на границах Израиля и сектора Газа, где в столкновении с израильскими войсками погибло уже 59 палестинцев.

«На сегодняшний день около 40 процентов всей израильской армии сосредоточено возле границ сектора Газа, — заявил Султанов. — Главная опасность для еврейского государства состоит в том, что такие акции палестинцев могут стать регулярными и длительными».

Никто не гонит и не принуждает людей безоружными выходить под пули — они это делают по собственной воле и из-за своих внутренних убеждений, опираясь на чувство попранной справедливости, добавил собеседник ФАН.

Палестина вышла из небытия

Столкновения произошли на волне возмущения палестинцев в связи с переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая и было приурочено к 70-летию образования еврейского государства.

«Нынешнее обострение ситуации вокруг сектора Газа показывает очевидное, — отметил в своем комментарии эксперт. — Палестинский народ, чьи страдания и бедственное положение весь мир пытался не замечать и поскорее забыть, по-прежнему борется за свои права, за свою утерянную родину. Палестинцы — это народ-герой, живая ткань которого и сегодня способна порождать новых героев, которые жертвуют собой ради будущего».

Опасность для Израиля состоит в том, что Палестина снова заявила о себе, вышла из небытия, куда ее пытались погрузить в последнее время, заявил Султанов. В такой ситуации те арабские страны, что взяли курс на политическое сближение с Израилем, оказываются в весьма двусмысленном положении. Их собственная «улица», которая обладает достаточной силой в арабском мире, оказывается категорически против продолжения существующей политики сближения с Израилем. Это неизбежно будет оказывать влияние и на решения элит таких арабских стран, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Конечно, западные страны, и в первую очередь США, заблокируют любые обязывающие решения Совбеза ООН по данной проблеме, но ее существование уже никак не получится отрицать, считает эксперт.

35 тысяч протестующих

Общее число палестинских демонстрантов, по данным министерства обороны Израиля, составило около 35 тысяч человек. Акции палестинцев прошли на 12 участках административной границы сектора Газа. В ходе выступлений демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оправдал стрельбу израильских военных по наиболее активным участникам палестинских протестов, назвав действия военных «самозащитой» и заявив об «обязанности армии защищать границы страны».

Это заявление в очередной раз подчеркнуло двойственность положения сектора Газа. С одной стороны, эту территорию в Тель-Авиве и Вашингтоне называют не иначе как «Южным Израилем», с другой стороны, линия демаркации между Израилем и сектором Газа скорее напоминает линию фронта и государственную границу, нежели административное разграничение двух провинций в рамках одной страны.

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На данный момент Израиль не контролирует местное самоуправление внутри сектора Газа. Согласно «Плану одностороннего размежевания», принятому в августе 2005 года, Тель-Авив вывел из сектора войска и ликвидировал на его территории свои поселения. В 2007 году власть в секторе была захвачена палестинской радикальной организацией ХАМАС: под ее контроль перешли государственные учреждения Палестинской национальной администрации и ее силы безопасности, а затем и сектор в целом.

По заявлению представителя генерального секретаря ООН, официальный статус сектора Газа как палестинской территории, оккупированной Израилем, может быть изменен только решением Совбеза ООН. Другой представитель ООН заявил, что и после вывода израильских войск «ООН продолжает считать сектор Газа оккупированной территорией».

Международная реакция

Международные последствия, связанные с обострением ситуации вокруг сектора Газа, не заставили себя ждать. Турция заявила, что отзывает своих послов из США и Израиля. В дополнение к этим действиям в Турции и в Палестине объявлен трехдневный государственный траур. Также посла из Израиля отозвала ЮАР.

Анкара, кроме того, потребовала созвать саммит Организации Исламского Сотрудничества. Также Кувейт и Турция потребовали созыва заседания Совбеза ООН. Скорее всего, антиизраильская резолюция Совбеза ООН будет заблокирована США, однако сам факт такого рода заседания возвращает палестинскую повестку в центр ближневосточной политики.

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В самой ООН выступили с осуждением происходящих убийств и насилия в секторе Газа:

«Шокирующие убийства десятков людей, ранения сотен израильским огнем в секторе Газа должны быть немедленно остановлены. Следует уважать право на жизнь. Те, кто несет ответственность за нарушение прав человека, должны быть привлечены к ответственности», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Франция официально осудила насилие в Газе и перенос посольства США в Иерусалим, назвав происходящее подрывом международного права. Сирия также возложила ответственность за происходящее в секторе Газа на США, которые приняли провокационное решение о переносе своего посольства в Иерусалим.

Скорее всего, Россия выступит на предстоящем заседании Совбеза ООН в консолидированной позиции с осуждением действий Израиля. Москва будет настаивать на мирном урегулировании палестинской проблемы и отказе от эскалации насилия со стороны Тель-Авива.

