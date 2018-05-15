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Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт
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    Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт

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    Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт

    У Израиля нет ответа на палестинский протест, поскольку он ничего не может поделать с восставшим народом. Так президент центра стратегических исследований «Россия — Исламский мир» Шамиль Султанов прокомментировал для Федерального агентства новостей события на границах Израиля и сектора Газа, где в столкновении с израильскими войсками погибло уже 59 палестинцев.

    «На сегодняшний день около 40 процентов всей израильской армии сосредоточено возле границ сектора Газа, — заявил Султанов. — Главная опасность для еврейского государства состоит в том, что такие акции палестинцев могут стать регулярными и длительными». 

    Никто не гонит и не принуждает людей безоружными выходить под пули — они это делают по собственной воле и из-за своих внутренних убеждений, опираясь на чувство попранной справедливости, добавил собеседник ФАН.

    Палестина вышла из небытия

    Столкновения произошли на волне возмущения палестинцев в связи с переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая и было приурочено к 70-летию образования еврейского государства.

    «Нынешнее обострение ситуации вокруг сектора Газа показывает очевидное, — отметил в своем комментарии эксперт. — Палестинский народ, чьи страдания и бедственное положение весь мир пытался не замечать и поскорее забыть, по-прежнему борется за свои права, за свою утерянную родину. Палестинцы — это народ-герой, живая ткань которого и сегодня способна порождать новых героев, которые жертвуют собой ради будущего». 

    Опасность для Израиля состоит в том, что Палестина снова заявила о себе, вышла из небытия, куда ее пытались погрузить в последнее время, заявил Султанов. В такой ситуации те арабские страны, что взяли курс на политическое сближение с Израилем, оказываются в весьма двусмысленном положении. Их собственная «улица», которая обладает достаточной силой в арабском мире, оказывается категорически против продолжения существующей политики сближения с Израилем. Это неизбежно будет оказывать влияние и на решения элит таких арабских стран, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Конечно, западные страны, и в первую очередь США, заблокируют любые обязывающие решения Совбеза ООН по данной проблеме, но ее существование уже никак не получится отрицать, считает эксперт.

    Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт

    35 тысяч протестующих

    Общее число палестинских демонстрантов, по данным министерства обороны Израиля, составило около 35 тысяч человек. Акции палестинцев прошли на 12 участках административной границы сектора Газа. В ходе выступлений демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения. 

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оправдал стрельбу израильских военных по наиболее активным участникам палестинских протестов, назвав действия военных «самозащитой» и заявив об «обязанности армии защищать границы страны». 

    Это заявление в очередной раз подчеркнуло двойственность положения сектора Газа. С одной стороны, эту территорию в Тель-Авиве и Вашингтоне называют не иначе как «Южным Израилем», с другой стороны, линия демаркации между Израилем и сектором Газа скорее напоминает линию фронта и государственную границу, нежели административное разграничение двух провинций в рамках одной страны.

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    На данный момент Израиль не контролирует местное самоуправление внутри сектора Газа. Согласно «Плану одностороннего размежевания», принятому в августе 2005 года, Тель-Авив вывел из сектора войска и ликвидировал на его территории свои поселения. В 2007 году власть в секторе была захвачена палестинской радикальной организацией ХАМАС: под ее контроль перешли государственные учреждения Палестинской национальной администрации и ее силы безопасности, а затем и сектор в целом. 

    По заявлению представителя генерального секретаря ООН, официальный статус сектора Газа как палестинской территории, оккупированной Израилем, может быть изменен только решением Совбеза ООН. Другой представитель ООН заявил, что и после вывода израильских войск «ООН продолжает считать сектор Газа оккупированной территорией». 

    Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт

    Международная реакция

    Международные последствия, связанные с обострением ситуации вокруг сектора Газа, не заставили себя ждать. Турция заявила, что отзывает своих послов из США и Израиля. В дополнение к этим действиям в Турции и в Палестине объявлен трехдневный государственный траур. Также посла из Израиля отозвала ЮАР. 

    Анкара, кроме того, потребовала созвать саммит Организации Исламского Сотрудничества. Также Кувейт и Турция потребовали созыва заседания Совбеза ООН. Скорее всего, антиизраильская резолюция Совбеза ООН будет заблокирована США, однако сам факт такого рода заседания возвращает палестинскую повестку в центр ближневосточной политики. 

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    В самой ООН выступили с осуждением происходящих убийств и насилия в секторе Газа:

    «Шокирующие убийства десятков людей, ранения сотен израильским огнем в секторе Газа должны быть немедленно остановлены. Следует уважать право на жизнь. Те, кто несет ответственность за нарушение прав человека, должны быть привлечены к ответственности», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

    Франция официально осудила насилие в Газе и перенос посольства США в Иерусалим, назвав происходящее подрывом международного права. Сирия также возложила ответственность за происходящее в секторе Газа на США, которые приняли провокационное решение о переносе своего посольства в Иерусалим.

    Скорее всего, Россия выступит на предстоящем заседании Совбеза ООН в консолидированной позиции с осуждением действий Израиля. Москва будет настаивать на мирном урегулировании палестинской проблемы и отказе от эскалации насилия со стороны Тель-Авива.
     

    Автор: Алексей Анпилогов
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