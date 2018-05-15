Крымский консенсус: Володин рассказал, как мост через Керченский пролив объединил политиков РФ

Москва, 15 мая. Крымский мост не только соединяет два берега, но и объединяет политиков в Российской Федерации. Об этом во вторник заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

По словам спикера Госдумы РФ, Крым сплотил российских политиков и партии.

«Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам. И объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам», — подчеркнул он, рассказывая о том, как строительство сооружения объединило политиков РФ.

Володин добавил, что Крым соединил не только два берега, но и российские политические силы.

Председатель Госдумы также напомнил, что ранее российский президент Владимир Путин пригласил лидеров партий на строительную площадку Крымского моста, где 15 мая пройдет торжественная церемония открытия моста.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту через Керченский пролив будет открыто 16 мая.