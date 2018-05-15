Меню
Россия
Крымский консенсус: Володин рассказал, как мост через Керченский пролив объединил политиков РФ
Общество
Ученые нашли связь малого веса при рождении с леворукостью
Следующая новость
Загрузка...

    Крымский консенсус: Володин рассказал, как мост через Керченский пролив объединил политиков РФ

    33

    Крымский консенсус: Володин рассказал, как мост через Керченский пролив объединил политиков РФ

    Москва, 15 мая. Крымский мост не только соединяет два берега, но и объединяет политиков в Российской Федерации. Об этом во вторник заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

    По словам спикера Госдумы РФ, Крым сплотил российских политиков и партии.

    «Крым принес в том числе и единство политических партий по ключевым вопросам. И объединил нас всех крымский консенсус, который до сегодняшнего дня реализуется в сфере международной политики по ключевым вопросам», — подчеркнул он, рассказывая о том, как строительство сооружения объединило политиков РФ.

    Володин добавил, что Крым соединил не только два берега, но и российские политические силы.

    Крымский консенсус: Володин рассказал, как мост через Керченский пролив объединил политиков РФ

    Председатель Госдумы также напомнил, что ранее российский президент Владимир Путин пригласил лидеров партий на строительную площадку Крымского моста, где 15 мая пройдет торжественная церемония открытия моста.

    Напомним, Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту через Керченский пролив будет открыто 16 мая.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.