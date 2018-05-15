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Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста РИА Новости Украина
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    Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста РИА Новости Украина

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    Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста РИА Новости Украина

    Москва, 15 мая. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев потребовал от украинских властей немедленного освобождения задержанного в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и прекращения преследования СМИ.

    «Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ», — заявил он.

    Киселев напомнил, что задержание Вышинского не первый случай, когда Киев пренебрегает основными правами и свободами и преследует журналистов: ранее на Украине был убит журналист Олесь Бузина, велось преследование Василия Муравицкого.

    Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский

    «Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине», — подчеркнул Киселев.

    Напомним, во вторник утром Вышинский был задержан в Киеве на улице рядом с его домом. Как сообщал адвокат журналиста, в настоящее время с Вышинским «проводятся следственные действия».

    Кроме того, 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Как сообщали очевидцы, в руках у них был домкрат, одна из сотрудниц агентства, находившаяся в офисе, перестала выходить на связь.

    Автор: Василий Котов
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