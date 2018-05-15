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МИД РФ назвал главные причины выхода США из ядерной сделки с Ираном
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    МИД РФ назвал главные причины выхода США из ядерной сделки с Ираном

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    МИД РФ назвал главные причины выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 15 мая. Решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе не связано с самим документом, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков обратил внимание, что представители Вашингтона даже не скрывают, что решение о выходе из ядерной сделки в значительной степени не связано с самим Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Он назвал главные причины.

    «Главное — то, что определенные элементы иранской политики в регионе, а также его ракетная программа вызывают резкое отторжение США и их союзников», — пояснил дипломат.

    МИД РФ назвал главные причины выхода США из ядерной сделки с Ираном

    Он также считает, что Вашингтон не пересмотрит это решение. При этом Рябков подчеркнул, что этот шаг перед встречей лидеров США и КНДР был очень опрометчивым.

    Дипломат добавил, что Россия не хотела бы, чтобы выход США из соглашения стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва считает невозможным «сепаратные сделки по пересмотру СВПД» и будет и дальше выполнять свои обязательства по договору в той мере, в какой ей будут следовать остальные участники, передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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