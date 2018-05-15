МИД РФ назвал главные причины выхода США из ядерной сделки с Ираном

Москва, 15 мая. Решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе не связано с самим документом, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание, что представители Вашингтона даже не скрывают, что решение о выходе из ядерной сделки в значительной степени не связано с самим Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Он назвал главные причины.

«Главное — то, что определенные элементы иранской политики в регионе, а также его ракетная программа вызывают резкое отторжение США и их союзников», — пояснил дипломат.

Он также считает, что Вашингтон не пересмотрит это решение. При этом Рябков подчеркнул, что этот шаг перед встречей лидеров США и КНДР был очень опрометчивым.

Дипломат добавил, что Россия не хотела бы, чтобы выход США из соглашения стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке. Он отметил, что Москва считает невозможным «сепаратные сделки по пересмотру СВПД» и будет и дальше выполнять свои обязательства по договору в той мере, в какой ей будут следовать остальные участники, передает РИА Новости.