Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Макрона

Москва, 15 мая. Телефонный разговор состоялся у президента России Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона. Инициатором телефонного разговора с российским лидером стала французская сторона, сообщается на сайте Кремля.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили ход подготовки визита Макрона в Россию и участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 24-26 мая.

«Определен круг актуальных международных и двусторонних тем для предстоящих переговоров», — говорится в сообщении.

Главы России и Франции обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования. Также в ходе беседы было уделено внимание ситуации, которая связана с выходом США из соглашения с Ираном по ядерной программе. Лидеры двух стран также подтвердили приверженность России и Франции выполнению данной договоренности. Напомним, что американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки 8 мая.

«Владимир Путин проинформировал о состоявшейся 14 мая в Сочи беседе с Генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано», — говорится в заявлении.

Также российский лидер выразил соболезнования в связи с терактом в Париже, который произошел 12 мая.

Напомним, мужчина с ножом напал на прохожих недалеко от Парижской оперы. В результате случившегося один человек погиб и четверо пострадали.