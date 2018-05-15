Эксперт: Денуклеаризация КНДР — первый шаг на пути объединения двух Корей

Власти Северной Кореи приступили к демонтажу сооружений на ядерном полигоне Пунгери. Соответствующая информация опубликована в отчете исследовательской группы Университета имени Джонса Хопкинса.

Так, аналитики Хопкинса детально изучили спутниковые снимки от 7 мая и обнаружили значительные изменения по сравнению с прошлой съемкой. Сообщается, что северокорейские рабочие снесли несколько ключевых для ядерных исследований зданий и разобрали железнодорожные пути, ведущие в горную часть комплекса.

При этом входы в туннели остаются открытыми, несколько «значимых сооружений» также остались нетронутыми. Эксперты полагают, что это сделано в связи с предстоящими мероприятиями по публичному закрытию Пунгери в период с 23 по 25 мая.

Российский политический аналитик Павел Святенков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей высказал мнение, что Северная Корея действительно могла пойти на отказ от своей ракетно-ядерной программы.

«Просто та политика, которая сейчас проводится в деле примирения двух Корей, очень похожа на так называемую восточную политику канцлера ФРГ Вилли Брандта, который в начале 70-х годов проводил работу по примирению с ГДР. Именно его действия привели к тому, что ФРГ и ГДР признали друг друга с дипломатической точки зрения и впоследствии объединились. В обмен на демонтаж ядерных объектов и разрядку на Корейском полуострове Северная Корея может получить американские и южнокорейские инвестиции и начать развивать свою экономику», — поясняет ситуацию политолог.

Собеседник ФАН предполагает, что подобные действия могут привести к тому, что через несколько десятилетий может произойти объединение двух Корей. Ключевым фактором в данном случае может стать все та же политика Брандта, согласно которой ФРГ с ее более мощной экономикой должна была рано или поздно переиграть ГДР.

«Расчет на то, что рыночная и западная ФРГ будет гораздо эффективней, чем слабая и социалистическая ГДР, полностью оправдался. Тут же ситуация немного иная: если Пхеньян открывается и проводит реформы по китайскому сценарию, тогда в дело включается Китай. А современный Китай хоть и является коммунистическим с точки зрения политической системы, но страна с рыночной экономикой. Соответственно, китайцы через несколько политических ходов могут побороться за влияние не только на Северную, но и на Южную Корею. Грубо говоря, возможно, через некоторое время единая Корея не обязательно будет антикитайской, она может быть и прокитайской. В общем, денуклеаризация КНДР — первый шаг на пути объединения двух Корей», — продолжает Святенков.

В связи с огромными объемами китайской экономики, которая со временем будет только нарастать, интенсивность торговли Сеула и Пхеньяна с Китаем будет расти. Соответственно, результаты экономических сделок будут превышать результаты такой же торговли двух Корей с Западом.

«То есть китайцы здесь могут переиграть США в стратегической перспективе. Но это расчет на десятилетия вперед, а в нынешней реальности потепление и политика разрядки очень похожа на восточную политику Брандта. И она, скорее всего, будет нести пользу обеим сторонам», — заключил эксперт.

Напомним, 27 апреля Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Лидеры государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.