«Порошенко будут «кончать» до летних отпусков»: на Украине объяснили подготовку к импичменту Порошенко
Киев, 15 мая. В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за импичмент президента Петра Порошенко.
Как сообщает Интерфакс Украина, сбор подписей объявил депутат Юрий Деревянко. Он депутат партии «Рух новых сил» депортированного с Украины Михаила Саакашвили. Подготовка к импичменту началась именно по инициативе бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области. В парламенте Украины призывают всех депутатов независимо от фракции добавить свою подпись к постановлению об импичменте президента.
Украинский политолог Олег Соскин объяснил причины этого в интервью НСН. Он заявил, что все уже устали от Порошенко. В последнее время на него скопилось много компромата, и понятно, что так продолжаться не может. Политолог заметил, что во главе страны сегодня стоит банда.
Эксперт считает, что основной интерес в этой ситуации у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Он отметил, что у нее очень сильная поддержка по стране в сравнении с другими лидерами Украины. также он отметил, что сама Юлия не будет сейчас выходить вперед. А потому, по мнению политолога, занялся импичментом именно Деревянко, которому уже нечего терять.
«И она понимает, что дальше терпеть нельзя, надо использовать момент для его (президента Украины Петра Порошенко) устранения. (...) Понятно, что импичмента не будет, но что Порошенко будут «кончать» до летних отпусков, выглядит очень реально, потому что всех достал до невозможности, и внутри страны и вне», — рассказал Олег Соскин.