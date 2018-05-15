«Порошенко будут «кончать» до летних отпусков»: на Украине объяснили подготовку к импичменту Порошенко

Киев, 15 мая. В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за импичмент президента Петра Порошенко.

Как сообщает Интерфакс Украина, сбор подписей объявил депутат Юрий Деревянко. Он депутат партии «Рух новых сил» депортированного с Украины Михаила Саакашвили. Подготовка к импичменту началась именно по инициативе бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области. В парламенте Украины призывают всех депутатов независимо от фракции добавить свою подпись к постановлению об импичменте президента.

Украинский политолог Олег Соскин объяснил причины этого в интервью НСН. Он заявил, что все уже устали от Порошенко. В последнее время на него скопилось много компромата, и понятно, что так продолжаться не может. Политолог заметил, что во главе страны сегодня стоит банда.

Эксперт считает, что основной интерес в этой ситуации у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Он отметил, что у нее очень сильная поддержка по стране в сравнении с другими лидерами Украины. также он отметил, что сама Юлия не будет сейчас выходить вперед. А потому, по мнению политолога, занялся импичментом именно Деревянко, которому уже нечего терять.