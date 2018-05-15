Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке

Владивосток, 15 мая. Во Владивостоке младенец отравился алкоголем, пока его родители отмечали день рождения. На данный момент мать годовалого мальчика привлечена к ответственности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Владивостоку.

По данным регионального ведомства, ребенок отравился алкоголем в день, когда его родители праздновали день рождения.

Как рассказала мать мальчика, она увидела, что ребенок забрался на стол, где находились бутылки с алкогольными напитками. Женщина забрала ребенка и уложила спать. Однако спустя некоторое время она поняла, что ее сын долго не просыпается, сообщает Deita.ru.

В результате пришлось вызывать скорую помощь. Ребенка госпитализировали с диагнозом «токсическое действие алкоголя», пишет «ФедералПресс».

К счастью, на данный момент угрозы его жизни и здоровью нет.

Врачи передали данные об отравлении ребенка в отдел полиции. В отношении женщины был составлен административный протокол. Все материалы были переданы в Следственный комитет.