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Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке
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    Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке

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    Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке

    Владивосток, 15 мая. Во Владивостоке младенец отравился алкоголем, пока его родители отмечали день рождения. На данный момент мать годовалого мальчика привлечена к ответственности. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Владивостоку.

    По данным регионального ведомства, ребенок отравился алкоголем в день, когда его родители праздновали день рождения.

    Как рассказала мать мальчика, она увидела, что ребенок забрался на стол, где находились бутылки с алкогольными напитками. Женщина забрала ребенка и уложила спать. Однако спустя некоторое время она поняла, что ее сын долго не просыпается, сообщает Deita.ru.

    В результате пришлось вызывать скорую помощь. Ребенка госпитализировали с диагнозом «токсическое действие алкоголя», пишет «ФедералПресс».

    К счастью, на данный момент угрозы его жизни и здоровью нет.

    Врачи передали данные об отравлении ребенка в отдел полиции. В отношении женщины был составлен административный протокол. Все материалы были переданы в Следственный комитет.

    Автор: Дана Балан
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