Армия Сирии в Алеппо начала наступление на боевиков

Бейрут, 15 мая. Армия Сирии развернула войска в северном Алеппо для начала полномасштабного наступления на джихадистов HTS после неоднократного нарушения боевиками режима прекращения огня.

Нападения альянса боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ) на район Аз-Захра и его близлежащие территории происходили неоднократно, пишет AMN.

По данным военного источника в Дамаске, самолеты ВКС РФ отреагировали на нарушение режима прекращения огня от джихадистов, произведя несколько авиаударов над находящимися под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» районами Лерамун и Кафр Хамра.

Конечной целью наступления, по его словам, является изгнание джихадистов из северного Алеппо и открытие дороги Алеппо – Газиантеп, где российские и турецкие войска следят за порядком.

Ранее стало известно, что российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за истекшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, турецкая сторона – два.