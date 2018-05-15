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Армия Сирии в Алеппо начала наступление на боевиков
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    Армия Сирии в Алеппо начала наступление на боевиков

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    Армия Сирии в Алеппо начала наступление на боевиков

    Бейрут, 15 мая. Армия Сирии развернула войска в северном Алеппо для начала полномасштабного наступления на джихадистов HTS после неоднократного нарушения боевиками режима прекращения огня.

    Нападения альянса боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ) на район Аз-Захра и его близлежащие территории происходили неоднократно, пишет AMN.

    По данным военного источника в Дамаске, самолеты ВКС РФ отреагировали на нарушение режима прекращения огня от джихадистов, произведя несколько авиаударов над находящимися под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» районами Лерамун и Кафр Хамра.

    Конечной целью наступления, по его словам, является изгнание джихадистов из северного Алеппо и открытие дороги Алеппо – Газиантеп, где российские и турецкие войска следят за порядком.

    Ранее стало известно, что российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за истекшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, турецкая сторона – два.

    Автор: Екатерина Кухарева
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