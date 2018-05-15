«Победа» подала иск против Минтранса РФ из-за правил провоза ручной клади

Москва, 15 мая. Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск, потребовав признать недействующими новые правила провоза ручной клади в самолетах. Документ был принят осенью 2017 года.

Перевозчик просит отменить 135 пункт Федеральных авиационных правил, согласно которому пассажиры помимо нормы бесплатного багажа могут взять с собой рюкзак, дамскую сумку, детское питание и прочие вещи, а также покупки из Duty Free. В качестве ответчика по иску выступает российский Минтранс.

Согласно картотеке суда, иск был принят 14 мая, заседание намечено на 7 августа. По действующим правилам норма бесплатного багажа не должна быть менее пяти килограммов, пишет Infox.