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«Победа» подала иск против Минтранса РФ из-за правил провоза ручной клади
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    «Победа» подала иск против Минтранса РФ из-за правил провоза ручной клади

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    «Победа» подала иск против Минтранса РФ из-за правил провоза ручной клади

    Москва, 15 мая. Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд России иск, потребовав признать недействующими новые правила провоза ручной клади в самолетах. Документ был принят осенью 2017 года.

    Перевозчик просит отменить 135 пункт Федеральных авиационных правил, согласно которому пассажиры помимо нормы бесплатного багажа могут взять с собой рюкзак, дамскую сумку, детское питание и прочие вещи, а также покупки из Duty Free. В качестве ответчика по иску выступает российский Минтранс. 

    Согласно картотеке суда, иск был принят 14 мая, заседание намечено на 7 августа. По действующим правилам норма бесплатного багажа не должна быть менее пяти килограммов, пишет Infox.

    Автор: Ирина Селезнева
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