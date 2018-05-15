Карты объезда пробок и пит-стопы с овощами: что ждет туристов после открытия Крымского моста

Симферополь, 15 мая. Карты возможных путей объезда пробок от Крымского моста вглубь полуострова в пик отпускного сезона появятся в Сети. Об этом сегодня сообщили в министерстве курортов и туризма Крыма.

Как уточнили в ведомстве, договоренность о создании таких карт власти Крыма достигли с компанией «Яндекс». Эти маршруты будут включены в мобильное приложение поисковика.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что по случаю запуска автодорожного движения по Крымскому мосту для туристов, передвигающихся на личном автотранспорте, были разработаны специальные рекомендации.

В частности, водителям рекомендуют объезжать Феодосию по маршруту села Батальное – Каменское – Владиславовка – Первомайское, тем, кто следует в Саки, Евпаторию, поселки Черноморское и Раздольное, рекомендуется пользоваться объездом по Джанкойской трассе.

«Данные объезды готовятся к открытию с 1 июня текущего года», — уточнили в Минтуризма.

Сообщили в министерстве и о работах по оптимизации экскурсионных и пассажирских маршрутов от моста вглубь полуострова. В частности, разработаны схемы объездов в районах предполагаемых пробок, созданы специальные «пит-стопы» для стоянки экскурсионных автобусов и автотуристов. Здесь можно будет отдохнуть и даже купить крымские фрукты и овощи.

На трассах будут установлены специальные дорожные знаки и знаки навигации. Кроме того, издадут справочники, карты автодорог Крыма. На них будут нанесены рекомендуемые маршруты, достопримечательности, возможные остановки для отдыха. Раздавать печатную продукцию будут волонтеры.

Напомним, длина нового моста, соединяющего Крым и Краснодарский край, составляет 19 км. Он является самым протяженным в Росссии. Запустить движение автомобилей планировали в декабре этого года, но работы завершили раньше срока.