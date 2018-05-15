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Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков
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    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

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    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео процесс выезда шестой партии боевиков с территории Растанского котла в населенный пункт Калаат аль-Мудик.

    Ликвидация анклава вооруженных группировок к северу от административного центра провинции Хомс началась еще в начале апреля. В ходе договоренностей с боевиками под контроль сирийских правительственных войск перешли Таксис и еще 7 населенных пунктов расположенных на юго-востоке провинции Хама.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    30 апреля часть главарей группировок, действовавших в окрестностях Растана, запросила переговоры. При посредничестве Центра по примирению враждующих сторон с боевиками удалось достичь договоренностей, аналогичных тем, что были достигнуты ранее в Восточной Гуте и других котлах в провинции Дамаск.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Часть участников бандформирований решила воспользоваться президентской амнистией, а часть — выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Кроме этого, 3 мая была  впервые за долгое время открыта трасса ХомсХама.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Мирный процесс передачи тяжелого вооружения и территорий боевиков подразделениям сирийской армии сопровождался рядом вооруженных провокаций «непримиримых» джихадистов, которые объединились в группировку «Джеиш аль-Сахба» и обещали оказывать САА сопротивление «до последней капли крови».

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Однако у них не получилось торпедировать имеющиеся договоренности, и 7-го мая началась операция по вывозу участников бандформирований в провинции Алеппо, Хама и Хомс.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Уже 13-го числа завершился выезд боевиков и членов их семей из восточной части анклава, и теперь пришла очередь западной части.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Только за вчерашний день анклав на севере Хомса покинуло 2948 человека. За все время гуманитарной операции из зоны деэскалации «Идлиб» было выведено 16530 боевиков и членов их семей.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал накануне на пункте пропуска, который располагается восточнее Растанской дамбы после моста через реку Аль-Аси. Как можно увидеть на кадрах, выходят целыми семьями с детьми.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Большинство выходящих мужчин — с разгрузкой, много и тех, кто с оружием. Среди молодых боевиков встречаются и боевики в возрасте, с агрессивными лицами и длинной бородой.

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Выведенным из Растанского котла разрешают уезжать на своих автомобилях. Более обеспеченные умудряются вывозить даже свои мопеды в китайских грузовичках, плотно набитых пожитками. 

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    На выходе из гуманитарного коридора, боевиков с семьями встречают российские военнослужащие, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного креста. На пункте пропуска оборудованы умывальники и туалеты. 

    Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

    Никаких стычек между боевиками и российскими военнослужащими нет. Участники незаконных бандформирований свободно перемещаются в зоне выхода с оружием и без него.

    Автор: Степан Яцко
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