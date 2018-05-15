Сирия: ФАН публикует видео выезда из Растанского котла шестой партии боевиков

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео процесс выезда шестой партии боевиков с территории Растанского котла в населенный пункт Калаат аль-Мудик.

Ликвидация анклава вооруженных группировок к северу от административного центра провинции Хомс началась еще в начале апреля. В ходе договоренностей с боевиками под контроль сирийских правительственных войск перешли Таксис и еще 7 населенных пунктов расположенных на юго-востоке провинции Хама.

30 апреля часть главарей группировок, действовавших в окрестностях Растана, запросила переговоры. При посредничестве Центра по примирению враждующих сторон с боевиками удалось достичь договоренностей, аналогичных тем, что были достигнуты ранее в Восточной Гуте и других котлах в провинции Дамаск.

Часть участников бандформирований решила воспользоваться президентской амнистией, а часть — выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб». Кроме этого, 3 мая была впервые за долгое время открыта трасса Хомс—Хама.

Мирный процесс передачи тяжелого вооружения и территорий боевиков подразделениям сирийской армии сопровождался рядом вооруженных провокаций «непримиримых» джихадистов, которые объединились в группировку «Джеиш аль-Сахба» и обещали оказывать САА сопротивление «до последней капли крови».

Однако у них не получилось торпедировать имеющиеся договоренности, и 7-го мая началась операция по вывозу участников бандформирований в провинции Алеппо, Хама и Хомс.

Уже 13-го числа завершился выезд боевиков и членов их семей из восточной части анклава, и теперь пришла очередь западной части.

Только за вчерашний день анклав на севере Хомса покинуло 2948 человека. За все время гуманитарной операции из зоны деэскалации «Идлиб» было выведено 16530 боевиков и членов их семей.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал накануне на пункте пропуска, который располагается восточнее Растанской дамбы после моста через реку Аль-Аси. Как можно увидеть на кадрах, выходят целыми семьями с детьми.

Большинство выходящих мужчин — с разгрузкой, много и тех, кто с оружием. Среди молодых боевиков встречаются и боевики в возрасте, с агрессивными лицами и длинной бородой.

Выведенным из Растанского котла разрешают уезжать на своих автомобилях. Более обеспеченные умудряются вывозить даже свои мопеды в китайских грузовичках, плотно набитых пожитками.

На выходе из гуманитарного коридора, боевиков с семьями встречают российские военнослужащие, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Красного креста. На пункте пропуска оборудованы умывальники и туалеты.

Никаких стычек между боевиками и российскими военнослужащими нет. Участники незаконных бандформирований свободно перемещаются в зоне выхода с оружием и без него.