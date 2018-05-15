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Суд в Москве объяснил, почему решение о блокировке Telegram не вступило в силу
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    Суд в Москве объяснил, почему решение о блокировке Telegram не вступило в силу

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    Суд в Москве объяснил, почему решение о блокировке Telegram не вступило в силу

    Москва, 15 мая. Отметка о вступлении в силу решения о блокировке мессенджера Telegram удалена с сайта Таганского суда. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

    Ранее эта отметка появилась на портале автоматически, так как с момента вынесения решения суда прошло 30 дней. Суд в Москве объяснил, почему решение о блокировке Telegram не вступило в силу. По данным суда, защита мессенджера успела подать две жалобы. Они касаются немедленного исполнения решений и самой блокировки. Таким образом, решение еще не вступило в законную силу.

    Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram из-за того, что руководство мессенджера отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки. В ведомстве отметили, что действия мессенджера играют на руку террористам и угрожают безопасности россиян.

    Суд в Москве объяснил, почему решение о блокировке Telegram не вступило в силу

    Автор: Анна Иванова
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