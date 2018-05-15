Симоньян о нападении на редакцию в Киеве: Решили отомстить за Крымский мост

Москва, 15 мая. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала нападение сотрудников СБУ на редакцию РИА Новости Украина в Киеве.

Симоньян подтвердила, что сотрудники СБУ ворвались в офис российской редакции в Киеве. Она отметила, что сотрудники РИА Новости не выходят на связь, а сайт издания не обновляется. Кроме того, телефоны российских журналистов заблокированы.

«Киев решил отомстить нам за Крымский мост», — предположила Симоньян.

Утром во вторник, 15 мая, в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. В этот же день запланирована торжественная церемония открытия автомобильной части Крымского моста.