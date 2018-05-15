Хотят людей «законсервировать»: эксперт отреагировал на призывы Киева к украинцам не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев не посещать чемпионат мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации, говорится на странице министерства в Twitter. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не обеспечена», — сказал Климкин.

Ранее с аналогичным призывом выступил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его мнению, болельщикам из Украины «там делать нечего». Кроме того, добавил, что украинских граждан в России якобы попытаются «завербовать».

Приступы бешенства

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Павла Климкина.

«В высказываниях Климкина есть несколько пластов смыслов, как ни парадоксально это звучит. Во-первых, глава МИД Украины сказал то, что привык говорить. Обычная, так сказать, набившая оскомину риторика про то, что в России все плохо и не надо туда ехать. Но есть и второй пласт. Дело в том, что русские и украинцы в массе своей не считают друг друга врагами. Мы до сих пор ездим друг к другу в гости, прежде всего, к родственникам. И отдаем друг другу голоса на Евровидении. И все видели флешмоб студентов «Давай обнимемся», когда в Санкт-Петербурге местные жители обнимали человека с плакатом «Я из Украины, давай обнимемся», а потом украинцы обнимали людей в Киеве с плакатом «Я из России». И вот тот факт, что злобу и ненависть не получилось укоренить в украинском народе, вызывает у майданных властей приступы бешенства», — пояснил Андрей Иванов.

Третий пласт смыслов, по мнению эксперта, заключается в том, что Украина вынуждена будет строить нормальные отношения с Россией из экономических и геополитических соображений. Украинские товары могут экспортироваться, по большей части, только в Россию, в странах ЕС они объективно не нужны. И есть необходимость у Киева встроиться в китайский глобальный проект Нового Шелкового пути, что без нормализации отношений с Россией сделать невозможно.

«И вот украинские власти хотят одновременно и на высшем политическом уровне замириться, и националистический угар оставить. Такое раздвоение тоже не приводит ни к чему хорошему. Четвертый пласт — украинцы ездят в Россию на заработки и удивляются тому, что тут не говорят про Украину. Людей там убеждают, что россияне спят и видят, как бы сгнобить всех украинцев, а в реальности они видят вполне доброжелательное отношение к себе. И видят, что есть в России развитие, у россиян есть вполне сносные условия жизни», — добавил Андрей Иванов.

Так вот, обратил внимание эксперт, футбольные фанаты традиционно наиболее радикальные по взглядам. И что будет, если самые радикальные националисты, побывав в России, увидев новые стадионы и вполне благожелательное отношение россиян к украинцам, потеряют весь запал ненависти? Откуда ненависть? Она от невежества, незнания. И в таком невежественном состоянии украинские власти хотят «законсервировать» свою молодежь.

«И, наконец, пятый пласт. Не исключено, что среди украинских фанатов будут провокаторы. Их задачей будет провоцирование ситуаций для драк между украинцами и россиянами. И вот к этому наши правоохранители должны быть готовы», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 будет проходить с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде. Финал состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Украинская сборная не смогла пробиться на первенство.