Адвокат рассказал о судьбе задержанного в Киеве журналиста РИА Новости

Киев, 15 мая. Адвокат задержанного в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского рассказал о судьбе своего подзащитного.

«Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия», — сообщил он агентству РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вышинского задержали сегодня утром на улице рядом с его домом. Кроме того, сообщалось о том, что в офис агентства в Киеве ворвались люди в форме с аббревиатурой «СБУ». Очевидцы утверждают, что в руках у них был домкрат.