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Адвокат рассказал о судьбе задержанного в Киеве журналиста РИА Новости
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    Адвокат рассказал о судьбе задержанного в Киеве журналиста РИА Новости

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    Адвокат рассказал о судьбе задержанного в Киеве журналиста РИА Новости

    Киев, 15 мая. Адвокат задержанного в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского рассказал о судьбе своего подзащитного.

    «Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия», — сообщил он агентству РИА Новости.

    Ранее стало известно, что Вышинского задержали сегодня утром на улице рядом с его домом. Кроме того, сообщалось о том, что в офис агентства в Киеве ворвались люди в форме с аббревиатурой «СБУ». Очевидцы утверждают, что в руках у них был домкрат.

    Автор: Алексей Громов
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