СБУ похвалилась раскрытием деятельности сети медиаструктур, «подконтрольных Кремлю»

Киев, 15 мая. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Об этом сообщила представитель украинского ведомства Елена Гитлянская.

«Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно», — написала представитель СБУ на странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что СБУ ворвалась в офис информационного агентства РИА Новости в украинской столице.