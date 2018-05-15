Меню
Украина
СБУ похвалилась раскрытием деятельности сети медиаструктур, «подконтрольных Кремлю»
Происшествия
Годовалый мальчик отравился алкоголем во Владивостоке
Следующая новость
Загрузка...

    СБУ похвалилась раскрытием деятельности сети медиаструктур, «подконтрольных Кремлю»

    49

    СБУ похвалилась раскрытием деятельности сети медиаструктур, «подконтрольных Кремлю»

    Киев, 15 мая. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит следственные действия в отношении медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Об этом сообщила представитель украинского ведомства Елена Гитлянская.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно», — написала представитель СБУ на странице в социальной сети Facebook.

    Ранее сообщалось, что СБУ ворвалась в офис информационного агентства РИА Новости в украинской столице.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.