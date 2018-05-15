«Детский сад»: власти Крыма отреагировали на создание на Украине «патрульной полиции»

Симферополь, 15 мая. В Крыму отреагировали на создание на Украине так называемой «патрульной полиции», назвав его детским садом. По мнению вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, заявление Киева напоминает ситуацию, когда детям дают задание, и они начинают придумывать несовместимые с реальностью вещи.

«Это все напоминает детский сад, когда детям ставят задачи, и они начинают выдумывать вещи, несовместимые с реальностью», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Фикс призвал Киев вместо траты денег впустую на содержание виртуальных структур задуматься о благосостоянии граждан Украины, повысить зарплаты и пенсии в стране.

Напомним, ранее управление национальной полиции Украины по Херсонской области на своей официальной странице в Facebook заявило о начале работы отдела «патрульной полиции в Крыму и севастополе». Как уточнялось в сообщении, сотрудники правоохранительлных органов будут работать на граничащих с Крымом блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, а также станут контролировать основные трассы, ведущие на полуостров.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и продолжает заявлять, что Крым является якобы «украинской территорией».