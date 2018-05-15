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Ученые обнаружили, что собаки умеют ревновать
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    Ученые обнаружили, что собаки умеют ревновать

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    Ученые обнаружили, что собаки умеют ревновать

    Москва, 15 мая. Американские ученые из Университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) обнаружили, что собаки, как и люди, умеют ревновать.

    К такому выводу исследователи пришли, проанализировав работу мозга животных в трех разных ситуациях. В первом случае собаке давали еду, во втором еду получала «фальшивая собака», в третьем корм клали в миску, пишет Planet Today.

    Как показали данные магнитно-резонансной томографии, в мозговой миндалине животных была зафиксирована определенная активность, когда корм получала «фальшивая собака». Эта активность, по мнению ученых, может говорить о способности собак ревновать. Однако, как отмечают исследователи, также зафиксированные изменения в работе мозга связаны с другими аффективными состояниями – тревогой, гневом, страхом.

    Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, китайские генетики успешно клонировали обезьяну по методике овечки Долли.

    Автор: Василий Котов
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