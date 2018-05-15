СБУ ворвалась в офис РИА Новости в Киеве, журналистка не выходит на связь

Киев, 15 мая. Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудница СМИ, которая находится в офисе, перестала выходить на связь.

Люди в форме с надписью СБУ утром 15 мая позвонили в офис СМИ. По словам очевидцев, в руках сотрудников спецслужбы был домкрат. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.

Ранее в Киеве задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На Украине участились случаи притеснения российских журналистов, в том числе сотрудников Первого канала, НТВ и ряда других ведущих СМИ.

В 2015 году 115 журналистов из России были лишены аккредитации при органах власти Украины. В ноябре 2017 года украинские власти выслали из страны журналиста Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича.

МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совет Европы осудить политику украинских властей против СМИ. Киев запретил трансляцию российских телеканалов. Москва считает данный запрет атакой на свободу слова.