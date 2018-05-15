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СБУ ворвалась в офис РИА Новости в Киеве, журналистка не выходит на связь
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    СБУ ворвалась в офис РИА Новости в Киеве, журналистка не выходит на связь

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    СБУ ворвалась в офис РИА Новости в Киеве, журналистка не выходит на связь

    Киев, 15 мая. Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудница СМИ, которая находится в офисе, перестала выходить на связь.

    Люди в форме с надписью СБУ утром 15 мая позвонили в офис СМИ. По словам очевидцев, в руках сотрудников спецслужбы был домкрат. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.

    Ранее в Киеве задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. На Украине участились случаи притеснения российских журналистов, в том числе сотрудников Первого канала, НТВ и ряда других ведущих СМИ.

    В 2015 году 115 журналистов из России были лишены аккредитации при органах власти Украины. В ноябре 2017 года украинские власти выслали из страны журналиста Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича

    МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совет Европы осудить политику украинских властей против СМИ. Киев запретил трансляцию российских телеканалов. Москва считает данный запрет атакой на свободу слова.

    Автор: Ирина Селезнева
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