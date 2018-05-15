РФ перечислила ООН более 13 млн долларов на миротворческую миссию в Южном Судане

Москва, 15 мая. Российская сторона перевела Организации Объединенных наций (ООН) 13,1 млн долларов в качестве взноса в бюджет миротворческой операции в Южном Судане. Об этом в понедельник сообщается в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН.

Отмечается, что средства были переведены 10 дней назад.

«4 мая 2018 года Российская Федерация перевела сумму в размере $13 101 466 в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в бюджет Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС)», — следует из сообщения на сайте постоянного представительства.

Москва на постоянной основе осуществляет взносы в бюджеты миротворческих операций ООН. Например, в декабре минувшего года российская сторона перевела 64 млн долларов в качестве уплаты начисленных на РФ взносов в бюджеты миссий в Гаити, Ливане, Центральноафриканской Республике (ЦАР), суданском регионе Абьей и сомалийского офиса ООН.

МООНЮС была создана в 2011 году после того, как Южный Судан стал независимым государством.