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В России предложили ввести обязательное лицензирование опасных квестов
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    В России предложили ввести обязательное лицензирование опасных квестов

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    В России предложили ввести обязательное лицензирование опасных квестов

    Москва, 15 мая. Обязательное лицензирование опасных квестов могут ввести в России. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, обращение он намерен направить в МВД и МЧС.

    Петров отметил, что сегодня организаторы набирающего все большую популярность развлечения не обязаны проходить специализированное лицензирование в надзорных органах, между тем травматизм участников квестов растет.

    «Сейчас квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий», — приводит слова Петрова RT.

    Депутат считает необходимым ввести обязательное сертифицирование и лицензирование квестов, однако процедура, по его мнению, должна проходить в облегченной форме, чтобы не повредить развитию данной сферы предпринимательства.

    Как напоминает «Подмосковье 360», сейчас проверки квестов проводят пожарный надзор, санэпидемстанция и Роспотребнадзор. Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проверяют комнаты только в том случае, если поступают жалобы от посетителей.

    Автор: Василий Котов
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