Полиция Латвии поймала столетнего водителя, убегавшего с места ДТП

Рига, 15 мая. Столетний водитель Mazda попал в ДТП в столице Латвии.

Пожилой мужчина сдавал назад и задел припаркованный Mercedes-Benz, не обратив на это внимания.

ДТП произошло 12 мая около полудня, сообщила пресс-служба полиции Риги. Сотрудники дорожно-патрульной службы находились на посту и увидели покидающий место происшествия автомобиль, пишет «Свободная Пресса».

При задержании водителя и проверке документов оказалось, что за рулем сидел мужчина 100 лет, объяснивший, что попросту не заметил иномарку, сообщает «Пятый канал». Сядет ли пожилой нарушитель за руль в дальнейшем, не сообщается.

Ранее стало известно, что в столице Приморья во время обгона водитель Lexus lx 570 выехал на встречную полосу с находящимися там в движении автомобилями.