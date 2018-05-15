Путин рассказал, как лидеры зарубежных стран смотрели на Анатолия Собчака

Москва, 15 мая. Глава государства Владимир Путин рассказал в документальном фильме «Дело Собчака», что мэр Петербурга Анатолий Собчак рассматривался лидерами зарубежных стран в качестве возможного кандидата в президенты РФ.

Российский лидер считает, что у Собчака были сложности с окружением Бориса Ельцина, в том числе их числа правоохранителей. Владимир Путин работал с ним в мэрии Петербурга в 1990 году. Документальная лента выйдет в прокат 24 мая, пишет РИА Новости.

«Я видел, особенно когда мы выезжали заграницу, что лидеры зарубежных стран, смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно», — сказал он.

Интервью о Собчаке было записано до старта избирательной кампании, в которой принимала участие телеведущая Ксения Собчак. В 2017 году вышло несколько фильмов с участием Владимира Путина — он дал интервью Оливеру Стоуну, Владимиру Соловьеву и Андрею Кондрашову.