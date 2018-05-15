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Путин рассказал, как лидеры зарубежных стран смотрели на Анатолия Собчака
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    Путин рассказал, как лидеры зарубежных стран смотрели на Анатолия Собчака

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    Путин рассказал, как лидеры зарубежных стран смотрели на Анатолия Собчака

    Москва, 15 мая. Глава государства Владимир Путин рассказал в документальном фильме «Дело Собчака», что мэр Петербурга Анатолий Собчак рассматривался лидерами зарубежных стран в качестве возможного кандидата в президенты РФ.

    Российский лидер считает, что у Собчака были сложности с окружением Бориса Ельцина, в том числе их числа правоохранителей. Владимир Путин работал с ним в мэрии Петербурга в 1990 году. Документальная лента выйдет в прокат 24 мая, пишет РИА Новости.

    «Я видел, особенно когда мы выезжали заграницу, что лидеры зарубежных стран, смотрели на Собчака как на возможного кандидата в президенты России. Для меня это было очевидно», — сказал он.

    Интервью о Собчаке было записано до старта избирательной кампании, в которой принимала участие телеведущая Ксения Собчак. В 2017 году вышло несколько фильмов с участием Владимира Путина — он дал интервью Оливеру Стоуну, Владимиру Соловьеву и Андрею Кондрашову. 

    Автор: Ирина Селезнева
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