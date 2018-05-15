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Сирия: Россия за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 15 мая. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за истекшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, турецкая — два. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене, опубликованном Минобороны РФ.

    В военном ведомстве уточнили, что обстановка в зонах деэскалации стабильная.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия», — следует из информационного бюллетеня.

    Анкара сообщила о двух случаях стрельбы в провинциях Алеппо и Даръа.

    Также в Минобороны РФ добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывались.

    Автор: Дана Балан
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