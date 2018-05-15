Сирия: Россия за сутки зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 15 мая. Российская сторона в комиссии по перемирию в Сирии за истекшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения военных действий, турецкая — два. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене, опубликованном Минобороны РФ.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (15 мая 2018 г.) https://t.co/d1xeq6aV3L pic.twitter.com/qd8RcPh6PS — Минобороны России (@mod_russia) May 15, 2018

В военном ведомстве уточнили, что обстановка в зонах деэскалации стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия», — следует из информационного бюллетеня.

Анкара сообщила о двух случаях стрельбы в провинциях Алеппо и Даръа.

Также в Минобороны РФ добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму перемирия не подписывались.