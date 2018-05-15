Володин назвал число компаний и граждан РФ, попавших под санкции США

Москва, 15 мая. Под санкции Соединенных Штатов Америки попало уже 400 юридических лиц и более 200 граждан России. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, американские ограничительные меры носят недружественный характер.

По его словам, под них попало 400 юридических и 200 физических лиц в России. Володин отметил журналистам, что Москва должна сделать все, чтобы защитить российских граждан и компании.

Напомним, во вторник Госдума России на пленарном заседании рассмотрит пакет законопроектов об ответных мерах на санкции США.