Меню
Украина
Савченко попросила Путина о помощи
Украина
Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста РИА Новости Украина
Следующая новость
Загрузка...

    Савченко попросила Путина о помощи

    1525

    Савченко попросила Путина о помощи

    Киев, 15 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, попросив главу российского государства о помощи и содействии в обмене пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, а также обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Оба процесса, по ее словам, «заполитизировались и встали в ступор».

    С обращением к Путину Савченко выступила накануне после заседания Шевченковского районного суда.

    «Что касается меня, я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но в принципе я обратилась к президенту России Владимиру Путину, скажем так, с обращением, с тем, чтобы в конце концов разблокировать и процесс обмена между Украиной и Россией, и процесс обмена между оккупированными территориями и Украиной», — считает депутат Рады.

    При этом, как отмечает «Свободная пресса», она выразила надежду, что участники контактной группы в Минске «также дойдут до какого-то решения», пока же процесс, по словам Савченко, больше напоминает «стоячую воду»

    Напомним, Савченко обвиняется в подготовек госпереворота на Украине, попытке организовать теракт в Раде, а также в подготовке покушений на ряд высокопоставленных лиц из руководства страны.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.