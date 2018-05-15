Савченко попросила Путина о помощи

Киев, 15 мая. Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину, попросив главу российского государства о помощи и содействии в обмене пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, а также обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Оба процесса, по ее словам, «заполитизировались и встали в ступор».

С обращением к Путину Савченко выступила накануне после заседания Шевченковского районного суда.

«Что касается меня, я не думаю, что я являюсь кандидатом на обмен, но в принципе я обратилась к президенту России Владимиру Путину, скажем так, с обращением, с тем, чтобы в конце концов разблокировать и процесс обмена между Украиной и Россией, и процесс обмена между оккупированными территориями и Украиной», — считает депутат Рады.

При этом, как отмечает «Свободная пресса», она выразила надежду, что участники контактной группы в Минске «также дойдут до какого-то решения», пока же процесс, по словам Савченко, больше напоминает «стоячую воду»

Напомним, Савченко обвиняется в подготовек госпереворота на Украине, попытке организовать теракт в Раде, а также в подготовке покушений на ряд высокопоставленных лиц из руководства страны.