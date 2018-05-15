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Видео сноса сгоревшей «Зимней вишни» появилось в Сети
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    Видео сноса сгоревшей «Зимней вишни» появилось в Сети

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    Видео сноса сгоревшей «Зимней вишни» появилось в Сети
    Кемерово, 15 мая. В Кемерово сносят сгоревший ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте погибли 60 человек, в том числе 40 детей. При этом демонтировано будет не только здание торгового центра, но также и расположенные постройки.

    Первой под снос пошло двухэтажное здание, которое занимает сауна и автомойка. Второй на очереди — «Зимняя Вишня». Срок окончания работ работающие на месте специалисты не уточняют, однако, как отмечает «Газета Кемерова», к 1 сентября здесь уже должен быть разбит сквер.

    За сносом понаблюдал и прибывший сюда и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Он напомнил, что здание не подлежит восстановлению. «Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», — подчеркнул чиновник.

    По его словам, основным собственником является ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Его руководство абсолютно  безвозмездно передало муниципалитету все здания комплекса, а доли тех, кого не устраивает снос, собирается выкупить.

     

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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