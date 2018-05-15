Меню
Технологии
Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении использования ПО «Касперского»
Украина
Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста РИА Новости Украина
Следующая новость
Загрузка...

    Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении использования ПО «Касперского»

    47

    Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении использования ПО «Касперского»

    Амстердам, 15 мая. Правительство Нидерландов прекратит использование антивирусной программы «Лаборатории Касперского».

    По словам министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса, решение было принято в связи с «наступательной кибер-программой» со стороны российского правительства, которая может навредить интересам Нидерландов. Грапперхаус подчеркивает, однако, что случаев ненадлежащего использования ПО в стране не наблюдалось, запрет был поставлен исходя из соображений безопасности.

    Правительство страны пересмотрит запрет, если обстоятельства изменятся, пишет «Комсомольская правда».

    Напомним, в прошлом году Сенат США предложил запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского», после чего президент США подписал закон о запрете использования антивируса в государственных учреждениях.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.