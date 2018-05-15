Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении использования ПО «Касперского»

Амстердам, 15 мая. Правительство Нидерландов прекратит использование антивирусной программы «Лаборатории Касперского».

По словам министра юстиции и безопасности Фердинанда Грапперхауса, решение было принято в связи с «наступательной кибер-программой» со стороны российского правительства, которая может навредить интересам Нидерландов. Грапперхаус подчеркивает, однако, что случаев ненадлежащего использования ПО в стране не наблюдалось, запрет был поставлен исходя из соображений безопасности.

Правительство страны пересмотрит запрет, если обстоятельства изменятся, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, в прошлом году Сенат США предложил запретить использовать программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского», после чего президент США подписал закон о запрете использования антивируса в государственных учреждениях.