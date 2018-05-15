Надевайте чистые шаровары — и на открытие Керченского моста: в Сети ответили пригрозившему крымчанам Шкиряку

Киев, 15 мая. Когда Крым вернется в состав Украины, Вооруженные силы страны (ВСУ) будут иметь полную информацию о тех гражданах, кто взаимодействовал с российской властью. С таким громким заявлением выступил советник главы министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он пригрозил ответственностью крымчанам, заявив, что сотрудники правоохранительных органов Украины «начнут не с чистого листа» в том случае, если когда-то получат доступ к Крыму, сообщает «ПолитНавигатор».

«Сегодня, я категорически заявляю, что украинские спецслужбы активно работают на территории Крыма, документируя преступную деятельность тех, кто в будущем будет обязательно отвечать в украинском суде», — заявил Шкиряк.

При этом советник Арсена Авакова выразил надежду на то, что Крым когда-нибудь воссоединится с Украиной.

«Когда мы туда вернемся, мы начнем не с чистого листа — мы будем прекрасно знать кто, где, когда и что», — отметил он.

Украинские пользователи активно обсуждают голословные заявления Шкиряка, высмеивая планы киевских властей по возвращению российского полуострова. Другие участники обсуждения иронизируют и предлагают украинскому руководству поучаствовать в открытии Крымского моста.

«Надевайте чистые шаровары, праздничные вышиванки — и все на открытие Керченского моста в России», — смеются пользователи.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и свыше 97% севастопольцев выразили желание воссоединиться с Россией.