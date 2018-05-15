В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине

Вашингтон, 15 мая. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки опроверг информацию о том, что специальному представителю по Украине Курту Волкеру был продлен мандат, а также расширены полномочия. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на официальный ответ американского внешнеполитического ведомства.

По данным СМИ, Госдеп опроверг ранее появившиеся сведения о продлении мандата Волкеру. Напомним, ранее стало известно, что спецпредставителю Госдепа по Украине Курту Волкеру якобы продлили и расширили мандат.

Телеканал сообщал, что дипломат будет иметь не только полномочия в Донбассе, но и получит другие обязанности.