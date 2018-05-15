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Политика
В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине
Политика
В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине
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    В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине

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    В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине

    Вашингтон, 15 мая. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки опроверг информацию о том, что специальному представителю по Украине Курту Волкеру был продлен мандат, а также расширены полномочия. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на официальный ответ американского внешнеполитического ведомства.

    По данным СМИ, Госдеп опроверг ранее появившиеся сведения о продлении мандата Волкеру. Напомним, ранее стало известно, что спецпредставителю Госдепа по Украине Курту Волкеру якобы продлили и расширили мандат.

    Телеканал сообщал, что дипломат будет иметь не только полномочия в Донбассе, но и получит другие обязанности.

    В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине

    Автор: Анна Иванова
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