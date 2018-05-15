В Белом доме могут произойти кадровые перестановки после скандала с «умирающим» Маккейном

Вашингтон, 15 мая. После скандала с якобы «умирающим» американским сенатором Джоном Маккейном в Белом доме могут произойти кадровые перестановки, заявила во вторник советник президента США Келлиэнн Конуэй.

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, она заявила в эфире телеканала Fox News.

Напомним, как сообщало URA.RU, ранее помощница президента США Келли Сэдлер пошутила, что принимать во внимание мнение сенатора Джона Маккейна якобы не имеет смысла, поскольку он болен раком и «уже не жилец». Такое высказывание Сэдлер позволила себе на внутреннем совещвании в Белом доме.

Родственники сенатора потребовали увольнения Сэдлер, однако этого не произошло. Кроме того, стало известно, что на новой встрече с сотрудниками пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс раскритиковала не только высказывание, но и факт утечки информации.