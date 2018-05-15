Открытие Крымского моста: каким стал главный инженерный проект современной России

Федеральное агентство новостей предлагает читателям ознакомиться с основными характеристиками самого амбициозного для современной России инженерного проекта.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, один из крупнейших мостов в Российской Федерации. Состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс, которые соединяют Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Официально получил название «Крымский мост» после проведенного в декабре 2017 года народного голосования.

Протяженность моста 19 километров. Его автомобильная часть начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибает с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост и автомобильная дорога должны стать частью автострады А-290 (Керчь — Новороссийск). На территории полуострова к мосту будет примыкать трасса «Таврида» Р-260 (Керчь-Симферополь-Севастополь). Сама дорога состоит из четырех полос, на которой расчетная скорость движения автомобилей будет доходить до 120км/ч. Пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Железнодорожная часть моста будет иметь два направления с пропускной способностью 47 поездов в сутки. При этом расчетная скорость движения пассажирских поездов до 120 км/ч, грузовых — до 80 км/ч. Сооружение не будет препятствовать судоходству в Керченском проливе, для чего предусмотрены арочные пролеты длиной 227 метров и высотой над водой в 35 метров.

Пролеты моста располагаются на 595 опорах, которые, в свою очередь, опираются на свайные фундаменты. Морской фундамент моста для илистых грунтов создан из металлических трубчатых свай с антикоррозийным покрытием из хромирования и эпоксидных смол. Во время строительства был использован современный гидротехнический бетон с активной защитой от коррозии арматуры. Все это дает мосту возможность простоять около 100 лет без капитального ремонта несущих конструкций. Шок-трансмиттеры постройки похожи по устройству на гидравлические амортизаторы, что дает возможность конструкции выдерживать катастрофические землетрясения силой до 9 баллов.

К 9 мая 2018 года подрядчик «Стройгазмонтаж» и заказчик строительства «Росавтодор» официально объявили об окончании строительства и подписании акта завершения приемки автомобильного моста с опережением графика. При этом плановый срок сдачи железнодорожной части моста — декабрь 2019 года.