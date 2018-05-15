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Вредоносный вирус похищает данные пользователей Firefox и Chrome
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    Вредоносный вирус похищает данные пользователей Firefox и Chrome

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    Вредоносный вирус похищает данные пользователей Firefox и Chrome

    Москва, 15 мая. Опасный вирус атаковал браузеры Firefox и Chrome с целью кражи данных пользователей.

    Специалисты в области кибербезопасности обнаружили вредоносную программу под названием Vega Stealer. Новый вирус крадет важные данные пользователей браузеров Firefox и Chrome, в том числе информацию о финансах, которую мошенники могут использовать для личного обогащения.

    Вредоносный код распространяется по сети посредством электронных писем, к котором хакеры прикрепляют файл «brief.doc», сообщает «ФедералПресс».

    Специалисты признают, что принцип работы Vega Stealer достаточно прост. Программное обеспечение собирает файлы key3.db, key4.db, logins.json и cookies.sqlite, а затем переправляет их мошенникам.

    Специалисты предупреждают пользователей сети Интернет об опасности и просят не открывать письма от неизвестных лиц.

    Напомним, ранее группа голландских специалистов обнаружила способы быстрого взлома некоторых моделей телефонов, работающих на операционной системе Android.

    Автор: Екатерина Кухарева
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