Москва, 15 мая. Специалисты российской компании Concord Management and Consulting, обвиненной американским спецпрокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, в минувший понедельник направили заявление в федеральный суд в Вашингтоне.

В тексте заявления адвокатов российской компании говорится о том, что комитет специального прокурора Мюллера составил обвинительное заключение исключительно по политическим соображениям, без каких бы то ни было фактов и доказательств сговора между кем-то из кандидатов на президентский пост и властями РФ.

Адвокаты подчеркнули, что причина присутствия российской компании в обвинительном заключении — потребность комитета Мюллера подтвердить свое существование.

Адвокаты Эрик Дюбелье и Кэтри Сейкали обратили особое внимание на то, что между 1946 и 2000 годами американские власти на регулярной основе вмешивались в политические процессы иностранных держав, в числе прочих речь идет о свержении легитимно избранных правительств Чили и Ирана.

Напомним, ранее адвокат американского главы Дональда Трампа — Рудольф Джулиани — призывал республиканца не отвечать на вопросы Мюллера. Защитник выразил уверенность в том, что комиссия спецпрокурора хочет поставить Трампа в тупик. Джулиани подчеркнул, что все сказанное Трампом на встрече будет использовано для того, чтобы журналисты представили ситуацию в отрицательном для Трампа свете — якобы «российское вмешательство» в настоящий момент доказано, а сам Трамп давал показания против себя.

Российский политолог Андрей Кошкин ранее отметил, что выбранная нанятыми попавшей под американские ограничения компанией Concord Management тактика оказалась правильной. Команда спецпрокурора Мюллера оказалась в ступоре, почувствовав сопротивление, и в ближайшее время может отказаться от своих планов связать помощников Трампа с Москвой.