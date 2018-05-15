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Боевики «Талибана» атаковали правительственные силы на западе Афганистана
Украина
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    Боевики «Талибана» атаковали правительственные силы на западе Афганистана

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    Боевики «Талибана» атаковали правительственные силы на западе Афганистана

    Кабул, 15 мая. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в России) начали наступление на афганских силовиков в провинции Фарах на западе страны. В одноименном населенном пункте идут ожесточенные бои с правительственными войсками, передает Tolo News.

    Представитель местных властей административного центра провинции Фарах Дадулла Кейн сообщил, что столкновения начались утром 15 мая. По его словам, бои продолжаются в ряде районов недалеко от управления Национального директора безопасности Афганистана. Если Кабул не пришлет подкрепление, город может перейти под контроль талибов, добавил он.

    «Люди бегут из города, и ситуация очень плоха», — заявил один из местных жителей.

    В Минобороны Афганистана сообщили об уничтожении восьми боевиков, еще трое получили ранения. Правительственные силы потеряли двух человек и 16 были ранены.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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