Боевики «Талибана» атаковали правительственные силы на западе Афганистана

Кабул, 15 мая. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в России) начали наступление на афганских силовиков в провинции Фарах на западе страны. В одноименном населенном пункте идут ожесточенные бои с правительственными войсками, передает Tolo News.

Представитель местных властей административного центра провинции Фарах Дадулла Кейн сообщил, что столкновения начались утром 15 мая. По его словам, бои продолжаются в ряде районов недалеко от управления Национального директора безопасности Афганистана. Если Кабул не пришлет подкрепление, город может перейти под контроль талибов, добавил он.

«Люди бегут из города, и ситуация очень плоха», — заявил один из местных жителей.

В Минобороны Афганистана сообщили об уничтожении восьми боевиков, еще трое получили ранения. Правительственные силы потеряли двух человек и 16 были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.