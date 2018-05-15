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Картина Модильяни установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке
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    Картина Модильяни установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

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    Картина Модильяни установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 15 мая. Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму 157,2 миллиона долларов.

    Об этом говорится на сайте аукциона. Отмечается, что начальная цена полотна составила рекордные 150 миллионов долларов. Картина была продана с молотка Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая.

    Произведение было написано Модильяни в 1917 году. Прошлый владелец купил ее за 26,9 миллиона долларов в 2003 году.

    Напомним, работы итальянского художника стали популярными только после его смерти. Ранее «Лежащая обнаженная (на правом боку)» была продана на аукционе за 170 миллионов долларов.

    Картина Модильяни установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

    Автор: Анна Иванова
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