Картина Модильяни установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 15 мая. Картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму 157,2 миллиона долларов.

Об этом говорится на сайте аукциона. Отмечается, что начальная цена полотна составила рекордные 150 миллионов долларов. Картина была продана с молотка Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая.

Произведение было написано Модильяни в 1917 году. Прошлый владелец купил ее за 26,9 миллиона долларов в 2003 году.

Напомним, работы итальянского художника стали популярными только после его смерти. Ранее «Лежащая обнаженная (на правом боку)» была продана на аукционе за 170 миллионов долларов.