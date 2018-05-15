Донбасс: ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, 15 мая. Киевские военнослужащие 18 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило 18 раз», — отметил представитель республики в СЦКК.

Собеседник также добавил, что по населенным пунктам на горловском направлении киевские солдаты выпустили свыше 150 мин и артиллерийских снарядов.

В общей сложности украинские силовики выпустили по территории ДНР 401 боевой припас.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 22 нарушениях прекращения военных действий.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.