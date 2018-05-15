Меню
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Политика
В Госдепе США назвали ложными сообщения о расширении полномочий Волкера на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

    38

    Донбасс: ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 15 мая. Киевские военнослужащие 18 раз нарушили режим прекращения военных действий в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом во вторник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    «За прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны Вооруженных сил Украины составило 18 раз», — отметил представитель республики в СЦКК.

    Собеседник также добавил, что по населенным пунктам на горловском направлении киевские солдаты выпустили свыше 150 мин и артиллерийских снарядов.

    В общей сложности украинские силовики выпустили по территории ДНР 401 боевой припас.

    Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 22 нарушениях прекращения военных действий.

    Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.