Британская певица рассказала о травмах после нападения на «Евровидении»

Москва, 15 мая. Представительница Британии на международном песенном конкурсе «Евровидение» SuRie рассказала о травмах, которые она получила после того, как во время выступления на нее напал неизвестный мужчина.

Во время номера британки мужчина прорвался на сцену и вырвал из рук певицы микрофон, сбив ее с ног, после чего был арестован, передает NME.

В эфире программы This Morning SuRie рассказала поклонникам, что в результате инцидента сильно не пострадала. Она отметила, что после нападения у нее остались синяки и ссадины, однако мужчина не напугал ее и не смог сорвать выступление.

«Он на несколько секунд вырвал микрофон, но песня продолжалась бэк-вокалисты пели, зал подпевал. Я увидела микрофон на полу и подумала — так, это мой, песню я закончу», — подчеркнула артистка.

Публикация от SuRie (@surieofficial) 12 Май 2018 в 7:04 PDT

Как уточняет «Подмосковье 360», после произошедшего организаторы «Евровидения – 2018» предложили британской участнице перепеть песню, однако делегация из Великобритании от такого предложения отказалась, отметив, что номер и так получился впечатляющим.

Напомним, финал конкурса «Евровидение» состоялся 12 мая в Лиссабоне. Как сообщало URA.RU, победительницей на нем стала израильская певица Нетта с песней Тоу.