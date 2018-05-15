Тема России становится одним из маркеров: эксперт объяснил нежелание Запада ругаться с Москвой

Разумные страны не хотят конфронтации с Российской Федерацией, об этом заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Политик в ходе партийного съезда в Берлине призвал вернуть России место в G8 или организовать саммиты в формате G7+1. Также он подчеркнул, что нужно организовать регулярные саммиты Евросоюза и России.

«У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка», — сказал он.

«Семья цивилизованных народов»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что ни одна из стран, вводящих санкции против России, не заявляет о том, что конечная цель давления на страну — нанести ей максимальный экономический, политический или имиджевый вред. Напротив, все утверждают, что спят и видят, как Россия возвращается в «семью цивилизованных народов», для чего ей следует всего-навсего отказаться от той «неправильной» политики, которую она проводит в отношении других стран.

«Причем количество «государств-жертв» России постоянно расширяется. Десять лет назад говорили о Грузии (из-за Абхазии и Южной Осетии), пять лет назад — об Украине (Крым и Донбасс), три года назад — о Великобритании (Brexit) и США (Трамп). Плюс еще, конечно, Сирия, руководство которой, правда, само официально попросило у Москвы помощь в борьбе с терроризмом, но в западной риторике российское присутствие на Ближнем Востоке интерпретируется как негативное и чуть ли не противозаконное явление. Иными словами, с точки зрения санкционирующих, они всего лишь реагируют на «некорректную» внешнюю политику Кремля, но при этом желают России только лучшего. А это лучшее должно настать после смены внешнеполитического курса страны», — пояснил Станислав Бышок.

В этой связи, заметил эксперт, заявление лидера немецких либерал-демократов, формально находящегося в оппозиции к канцлеру Меркель, по факту во многом повторяют ту же схему.

«Мол, да, нам нужно снять санкции с России и вернуть ее в «Большую восьмерку». Причем сделать это следует немедленно, хоть сейчас, но — лишь после того, как Москва исправит все то, за что ее, собственно, покарали: отдаст часть своей территории Украине, изберет вместо Трампа Клинтон президентом США, переголосует референдум о выходе Великобритании из ЕС, воскресит Скрипаля… Последнее, впрочем, излишне, учитывая чудесное выздоровление последнего после встречи с «Новичком». В целом для европейской оппозиции, причем как правой, так и левой, тема России становится одним из маркеров, отражающих их независимую позицию по отношению к действующей властям», — добавил Станислав Бышок.

Если говорить о Германии, то, подчеркнул эксперт, находящиеся на «крайних» точках политического спектра партии Die Linke и «Альтернатива для Германии» гораздо более однозначно высказываются по антироссийским санкциям, чем либеральные демократы: санкции отменить, восстановить в полном объеме торговое, гуманитарное и иное сотрудничество с Москвой, особенно это касается сферы безопасности. А также рассмотреть возможность официального признания суверенитета России над Крымом.