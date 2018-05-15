Спецпосланник ООН по Сирии проводит встречу в Астане с делегацией Дамаска

Астана, 15 мая. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводит в Астане консультации с делегацией Дамаска во главе с постпредом республики при ООН Башаром Джаафари.

Встреча дипломата ООН с представителями правительства Сирии проходит в закрытом режиме. Это девятый раунд межсирийских переговоров на площадке Астаны. В центре внимания участников встречи вопрос по зонам деэскалации, политического урегулирования, решение проблем по гуманитарной линии.

По итогам дня участники проведут пленарное заседание. Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран и Турция) представят 15 мая совместное коммюнике. Ранее сообщалось, что на переговоры в Астану прибыла делегация сирийской оппозиции.